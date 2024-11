Oasport.it - Xabier Ferrazzi: “Con De Gennaro sarà una bella lotta per Los Angeles 2028. È il mio punto di riferimento”

, specialista del K1 maschile nella canoa slalom, è figlio d’arte, in quanto il padre Pierpaolo è stato campione olimpico a Barcellona 1992, conquistando poi anche il bronzo ai Giochi di Sydney 2000: il giovane azzurro nel 2023 ha conquistato il titolo iridato nella categoria junior, ma nel 2024 non ha potuto partecipare ai Giochi di Parigi, in quanto la selezione interna in casa Italia ha premiato Giovanni De, poi campione olimpico. L’atleta del CS Carabinieri si è raccontato ai microfoni di OA Sport.Come ti sei avvicinato alla canoa slalom? Tuo padre, campione olimpico, ti ha spinto a provare, o è una passione che è nata per osmosi?“Fin da piccolo, i miei genitori mi hanno introdotto nel mondo della canoa slalom, essendo stati entrambi atleti di questa disciplina, è sempre stata un’attività legata al periodo estivo, ma non sono mai stato forzato nello sceglierla come sport.