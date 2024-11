Gaeta.it - Un ventenne denunciato a Reggio Calabria per esplosione di fuochi d’artificio in piazza Castello

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In una notte di festa turnata in preoccupazione, un giovane di vent’anni è statodai carabinieri aper aver fatto esplodere una batteria disenza alcuna autorizzazione. L’incidente è avvenuto il 24 novembre e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine a causa dei forti rumori provocati dalle esplosioni, sottolineando la necessità di controlli rigorosi per garantire la sicurezza pubblica, specialmente con l’avvicinarsi delle festività di fine anno.La dinamica dei fattiNella notte in questione, i militari dell’Arma sono stati allertati da segnalazioni riguardanti forti boati provenienti da. Giunti rapidamente sul luogo, hanno individuato ilintento ad accendereartificiali non autorizzati nei giardini della