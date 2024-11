Ilrestodelcarlino.it - Un patto di rete per difenderle : "Ma solo il 2% ha subìto soprusi da persone che non conosce"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Gli interventi delle forze di polizia per reati contro la violenza sulle donne quest’anno sono aumentati del 36% rispetto al 2023 nella nostra provincia. Questo dimostra l’urgenza per noi rappresentanti delle istituzioni di agire in maniera ferma, condivisa e veloce. In questa direzione va il Protocollo di’Virginia’, che oggi (ieri, ndr.) viene firmato da 25 realtà del nostro territorio". A dirlo è stato il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco in apertura della cerimonia di sottoscrizione del protocollo diantiviolenza provinciale, nato per mettere in atto una risposta integrata e concreta al contrasto alla violenza di genere, supportando le donne vittime anche attraverso il reinserimento sociale e lavorativo. Un’intesa sottoscritta in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da Prefettura ed altri 25 soggetti, tra cui Ambiti sociali territoriali, Provincia, Questura, forze dell’ordine, Azienda sanitaria territoriale, Ordini degli avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali, Commissioni per le pari opportunità della Regione Marche e Procure di Pesaro e Urbino, a cui si aggiungono ora i Tribunali di Pesaro e Urino ed Enti del Terzo Settore (passando da 20 a 25 soggetti).