Uila Pesca Taranto e Uila Taranto in udienza da Papa Francesco: un messaggio di speranza per i pescatori

Tarantini Time QuotidianoUn pullman ditori dalla Puglia ha raggiunto, sabato 23 novembre, il Vaticano per partecipare a un’speciale con, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della. A guidare la delegazione di, il segretario generale dellaAntonio Trenta e il segretario generale dellaVincenzo Guarino, insieme a numerosi rappresentanti delle famiglie dei lavoratori del mare. L’evento si è svolto nell’Aula Paolo VI, dove una platea di circa 4000tori, provenienti da tutta Italia, ha ascoltato le parole del Pontefice. Durante l’incontro,ha ribadito la sua vicinanza a un settore cruciale ma sempre più in difficoltà a causa delle sfide climatiche, economiche e sociali.“La partecipazione a questarappresenta un momento di grande significato per la comunità deitori e per tutto il nostro territorio,” ha affermato Antonio Trenta.