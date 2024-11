Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2024 ore 18:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra il bivio per la Cristoforo Colombo e la via Appiain coda anche in carne tra Cassia bis e Salaria ed ancora seguire tra via della Bufalotta e via Prenestina intenso ilsul tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra via Filippo Fiorentini il raccordo in uscita dacode a tratti anche sulla tangenziale est tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni ancora alcune persulla via Flaminia tra Corso di Francia il raccordo In quest’ultima direzione rallentamenti per un incidente segnalato in via dei Due Ponti altezza incrocio con via Oriolono ancora è trafficata la via Pontina con code tra via Cristoforo Colombo è il raccordo dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito