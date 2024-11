Gaeta.it - Torna a Roma la mostra immersiva di Light Art “Trame di Luce” all’Orto Botanico della Sapienza

Facebook WhatsAppTwitter Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, l’Ortodisi trasforma in un’esperienza sensoriale unica grazie alladi”, una celebrazioneart che coinvolge il pubblico in un viaggio tra innovazione, arte e natura.Un’Immersione nel FascinoLa nuova edizionepromette di offrire un’esperienza straordinaria, dove lasi fa protagonista con installazioni interattive e suggestive, pensate per incantare grandi e piccini. Gli spazi naturali dell’Ortosi intrecciano con la bellezza dell’arte contemporanea, creando un percorso incantevole e immersivo, completamente rinnovato.Innovazione e Tradizione si IncontranoQuest’anno, laporta con sé numerosi spunti innovativi, con il contributo di artisti di fama nazionale e internazionale.