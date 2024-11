Ilrestodelcarlino.it - Sull’urbanistica scintille tra il sindaco e l’ex assessora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Partecipazione non significa prendere decisioni e comunicarle ai cittadini, ma lasciare che siano proprio loro a progettare insieme al Comune la Modena che vogliamo". "Mi spiace, sei offensivo. Il Pug esce da un percorso di oltre 200 incontri. Mai preso decisioni senza chiedere e condividerle". Accantonando ormai il fair play istituzionale, volano coltelli tra l’attuale amministrazione e la scorsa guidata da Gian Carlo Muzzarelli. L’ultimo episodio si è consumato su Facebook, sotto il profilo delMassimo Mezzetti che rivendicava il successo del percorso partecipativo, denominato ‘Sei la mia città. Rigeneriamo Modena’, per raccogliere idee e contributi per la rigenerazione della città pubblica, migliorando la qualità delle aree urbane. Al post delha rispostoall’Urbanistica Anna Maria Vandelli.