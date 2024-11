Quotidiano.net - Stop ai motori endotermici nell’Ue: “Norma da rivedere già nel 2025”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 26 novembre 2024 – Scongiurare il collasso del settore automotive in Europa. Una sfida che fa i conti da una parte con la transizione green verso la mobilità elettrica e dall’altra con la salvaguardia di un’industria ancora dipendente daia combustione. In questo contesto si è allargato ieri il fronte dei Paesi Ue che chiede di anticipare di un anno, al, la revisione delle norme europee sulle emissioni di CO2 delle auto, che prevedono lodeia benzina e a diesel nel 2035. L’Italia e la Repubblica ceca hanno inserito infatti la richiesta in un non-paper a cui hanno aderito Austria, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Polonia. Il documento sarà presentato domani al Consiglio Ue Competitività a Bruxelles, alla presenza del ministro Adolfo Urso. Tra le altre istanze, i 7 Paesi chiedono una strategia industriale a lungo termine per l’automotive e un piano di investimenti pluriennale.