Ilgiorno.it - Scuole fragili: in Lombardia tre crolli in appena due mesi. Cittadinanzattiva: la condizione dei plessi è allarmante

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Trenelleda inizio anno scolastico, quindi negli ultimi due, in, che si aggiungono ai 10 registrati da settembre 2023 a settembre 2024. Un quadroquello che arriva dal monitoraggio diche, in circa 50 giorni di scuola, ha registrato ben 23 episodi dio distacchi di intonaco a livello nazionale, 24 con il caso bresciano di ieri: un numero impressionante, considerando che i 69 casi del 2023-2024 avevano già fatto segnare il record degli ultimi 7 anni. “Ci spiace constatare che ancora una volta l’attuale Governo ha mancato di convocare l’Osservatorio nazionale dell’edilizia scolastica – ha dichiarato Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di, in occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelledel 21 novembre, chepromuove da 22 anni il 21 novembre –.