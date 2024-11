Inter-news.it - Rose: «Inter molto forte! Thuram? Come un figlio, contento di vederlo»

Leggi su Inter-news.it

è statocettato a San Siro dove alle ore 21 andrà in scena-Lipsia, match della quinta giornata della fase campionato della Champions League. Ecco quanto dichiarato nel pre-partita di Sky SportVECCHIE CONOSCENZE – Marcoha parlato così prima di-Lipsia: «André Silva dal 1? e non Sesko? Innanzitutto André meritava di giocare dopo aver effettuato ottime sessioni di allenamento. Sesko è ancoragiovane, deve ancora migliorare e quindi ho pensato di tenerlo in panchina per farlo riposare, ma potrebbe tornarci utile durante la partita. Se ho riguardato la sfida contro la Lazio di Inzaghi? Onestamente non ho avuto tempo di farlo, pensiamo solo all’che è una squadrae con giocatori di grande qualità, è già abbastanza per noi.per me è quasiune sonodioggi».