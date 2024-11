Nerdpool.it - Realm of Ink si aggiorna nuovamente

of Ink, il gioco rougelite di Leap Studio, si èto oggi con il nuovo sorprendente update. Questo nuovo importantemento aggiunge nuove feature che rendono il gameplay del gioco distribuito da 663 Games ancora più profondo e vario. Scopriamo insieme cosa è stato aggiunto!Nuova DifficoltàLa difficoltà Wyrm Hair Brush è stata introdotta e, come per le altre, per poter giocare a questo livello bisognerà completare il livello di difficoltà precedente. Questo nuovo livello aggiunge statistiche ai nemici, un layoutto ai nemici e nuovi attacchi ai miniboss.Poteri Specifici per ogni formaUna volta ottenuto il perk Primordial Ink si potranno offrire due Ink Gem a livello raro per ricevere la Primordial Gem. Questa nuova gemma si sostituirà alle due solite Ink Gem e sarà specifica per ogni forma di Red.