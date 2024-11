.com - Promozione / Biagio Nazzaro, il nuovo allenatore è Gianluca Fenucci

Il tecnico chiaravallese inizierà la sua quarta esperienza in rossoblù, dove ha vinto una Coppa Italia Eccellenza e ha ottenuto una finale play-off. A breve l’annuncio anche sulla nuova dirigenzattaCHIARAVALLE, 26 novembre 2024 –è ildellaIl tecnico chiaravallese, classe 1960 ed ex portieretto, allenerà per la quarta volta i rossoblù, dopo il debutto nel 1994-1995 in Eccellenza e le stagioni 2012-2013 e 2014-2015, sempre nel massimo campionato regionale.Il comunicato della“Nato a Chiaravalle – scrive la società nel comunicato di presentazione – come calciatore ha difeso i pali di Anconitana, Osimana, Vigor Senigallia, Castelfrettese, Montegranaro, Cupramontana e ovviamente. È fratello maggiore di Giovanni, storico capitanotto.