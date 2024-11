Ilgiorno.it - Profondo Noir, in tutte le sfumature: "Il festival con un tocco di suspense"

Il, inle sue accezioni, pieghe,. Nella letteratura, nel cinema, nei fumetti e quest’anno pure nei podcast. "Dalpuro al fantasy che flirta con il vampirismo: avremo una extension del genere e una sorpresa che sul programma non c’è". Con undi- che non guasta - Giorgio Gosetti lancia la 34esina edizione del “in“ con Marina Fabbri. Insieme sono al timone della kermesse che dal 2 al 7 dicembre tornerà a Milano, dove ha trovato casa dal 2016 anche grazie all’università Iulm, nella macchina organizzativa con i suoi studenti. Tra gli autori attesi - e premiati - spicca un nome: Joyce Carol Oates. A lei andrà il Raymond Chandler Award, che le sarà consegnato il 5 dicembre al Teatro Parenti, in collaborazione con La Milanesiana. Porterà con sé anche il suo ultimo lavoro: “Il macellaio“, che esce oggi con la Nave di Teseo.