Lanazione.it - Mobilità sanitaria, la Toscana resta tra le regioni preferite per curarsi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 novembre 2024 – C'è anche latra ledagli italiani per. Le strutture sanitarie toscane accolgono i pazienti che fuggono soprattutto dal Sud, da Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, verso gli ospedali del Nord, di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e, appunto,. Il fenomeno dellanon coinvolge solo i malati gravi, che cercano cure 'salvavita', ma anche quelli che devono subire interventi meno complessi, come l’operazione per un tunnel carpale o una protesi d'anca. Secondo i dati di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, riportati dal Sole 24 Ore, il fenomeno, legato alle differenze nell'offerta tra leche si trascinano da sempre, ha raggiunto nel 2023 un valore di 2,87 miliardi, contro i 2,84 del 2019, poi crollati negli anni della pandemia a 2 miliardi.