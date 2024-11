Anteprima24.it - Marino riassegna le deleghe: “Gli indagati non faranno più gare”

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Caserta Carloha firmato i decreti con i quali ha stabilito unazione delleai dirigenti. In particolare, dopo aver richiesto un parere al responsabile dell’anticorruzione e trasparenza del Comune, il segretario generale, Salvatore Massi, il primo cittadino ha siglato un provvedimento che stabilisce di assegnare competenze esclusivamente di carattere amministrativo ai dirigenti Francesco Biondi e Giovanni Natale, entrambi coinvolti in un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere per corruzione; i due nel giugno scorso finirono anche agli arresti domiciliari, per poi tornare in libertà. Biondi inoltre è indagato sempre per corruzione in una seconda inchiesta della procura sammaritana relativa agli appalti comunali per il verde pubblico.