Liberoquotidiano.it - M5s: Conte, 'Grillo schiaffeggia gli iscritti, non vedo scissioni all'orizzonte'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "È una clausola feudale che si trascinava dal vecchio statuto e che, peraltro, la maggioranza ha già bocciato proprio nell'ultima votazione". Lo dice Giuseppe, al Corriere della sera, sul ricorso di Beppeal voto della Costituente M5s. "Non c'è mai stato lo scontroperché io non ho mai raccolto le sue provocazioni. Semmai lo scontro è quello dicontro la sua comunità", sottolinea il leader M5s che dice ancora: "Ho rinunciato a capire perché lui stia cancellando la sua storia e stiando così palesemente tutti glie tutto ciò per cui si è battuto in tanti anni".spiega: "Abbiamo una comunità matura e unita, desiderosa di partecipare e contare, nonall'".