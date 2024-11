Ilrestodelcarlino.it - Lontani dal popolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le elezioni regionali si sono chiuse in Emilia-Romagna con un'affluenza alle urne di poco superiore al 46%. I motivi della fuga degli elettori sono sicuramente tanti e in questi giorni si è cercato ovunque una motivazione. Sicuramente la campagna elettorale, pur corretta e civile, non ha offerto punti di discussione particolarmente interessanti o innovativi; i due principali candidati, Michele de Pascale per il centrosinistra ed Elena Ugolini per il centrodestra, si sono focalizzati soprattutto su alluvione e sanità, temi che sono in cima all'agenda del neogovernatore, l'ex sindaco di Ravenna. Seguendo comizi, duelli e programmi, però, c'è stato un grande assente da questa tornata elettorale: il lavoro. Purtroppo, la crisi che sta colpendo duramente anche questa regione - dagli affanni nell'automotive e nel biomedicale alle difficoltà di agricoltura e turismo, passando per le pesanti ristrutturazioni, come quelle della Berco o della Perla - è sembrato qualcosa di distante dai candidati che di ricette per l'occupazione ne hanno messe in campo veramente poche.