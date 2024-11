Oasport.it - LIVE Young Boys-Atalanta 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: Ganvoula pareggia i conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14? Il centravanti azzurro si prende un altro fallo, in una zona del campo ben più interessante.13? Retegui guadagna una preziosa punizione sulla sinistra.12? Doccia fredda per la Dea che era riuscita a sbloccare il match: tutto da rifare per i ragazzi del Gasp.11? GOL! Nemmeno il tempo di festeggiare che i ragazzi di Magnin trovano subito il gol del pari. Il centravanti giallonero sfrutta alla perfezione il corner di Ugrinic per andare a segno di testa. Non perfetto Carnesecchi nell’intervento.1-1!9? GOOOOLAAAAA! RETEGUIIIII! Lo chiamavano i tifosi ed è arrivato il primo gol europeo dell’ex Genoa. Palla splendida di De Ketelaere per lo scatto in profondità della punta, letale e spietata a infilare Von Ballmoos con una conclusione precisa.