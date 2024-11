Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: interessanti fasi di centro partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:13è sceso ufficialmente sotto l’ora di riflessione a disposizione.12:09 18. Rg7.continua a voler rischiare relativamente poco, questa è un po’ stabilizzazione più che altro.12:07è sceso sotto i 50 minuti a disposizione per arrivare alla quarantesima, i piani a disposizione ora sono tanti. Manovra di Cavallo? Avanzata dei pedoni g o h, che è l’idea prima? Sistemazione migliore de Re in g7? Sono tante le idee.12:05 E difattigioca 18. f3.12:04 Orapotrebbe giocare f3 per impedire che, con quasi qualunque altro piano, il Nero giochi Cg4 con l’idea (peraltro facilissima da respingere) Cxh2. Facile da respingere perché ovviamente su Cg4 c’è h3 del Bianco, e il Cavallo torna indietro.