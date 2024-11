Sport.quotidiano.net - Lautaro-Calhanoglu per l’Euro vetta. L’Inter non si fida di un Lipsia in crisi

in campo, Acerbi e Frattesi fuori dai giochi. Alle ore 21, contro ilcerca di mantenersi nei piani alti della Champions League, e Simone Inzaghi non risparmia neanche una "frecciatina" ad Antonio Conte. Dal "lui parla per sè" al "Sugli arbitri il mio pensiero l’ho espresso, bisogna cercare di aiutarli. Anche io che a volte durante le gare per l’adrenalina supero l’area tecnica. Tutti noi addetti ai lavori bisognerebbe aiutarli, non lo dico come frase fatta ma perché è giusto così", il messaggio è chiaro. Certe polemiche post Napoli hanno stupito, ma il tema deve essere archiviato. Come detto, c’è una posizione tra le prime otto da difendere, e un avversario bugiardo a quota zero. Ilha conosciuto quattro ko in quattro gare, anche immeritati con Juventus e Atletico, però è terzo in Bundesliga pur dopo il 3-4 in trasferta incassato con l’Hoffenheim.