Formiche.net - La Difesa deve correre per restare al passo. Crosetto inaugura l’anno accademico al Casd

Ut unum sint. “Perché siano una cosa sola”. Questo è il motto del Centro alti studi per la), la Scuola superiore universitaria del ministero della. Il motto riflette lo spirito di unione tra le branche e le specializzazioni delle Forze armate sia nell’espletamento dei loro compiti sia nell’ambito della formazione. In occasione della La cerimonia d’apertura del2024/2025, che ha visto presenti tra gli altri il capo di Stato maggiore della, il generale Luciano Portolano, e la professoressa Paola Severino, è statata dal ministro della, Guido, che si è rivolto agli studenti e alle autorità presenti. Nel suo intervento,ha spiegato qual è l’animo che guida gli sforzi trasformativi dellaitaliana.“Nel mondo grande e a volte terribile, visibile e invisibile, in cui viviamo tutti noi oggi dobbiamo non solo stare sempre al, ma introiettare una velocità tripla rispetto al passato”.