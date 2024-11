Quotidiano.net - Ipotesi accantonamento canone Rai e rinvio del tema in manovra

Accantonare l'emendamento sul taglio alRai durante l'esame del decreto fiscale al Senato, e poi trattare la questione quando entrerà nel vivo l'esame delle proposte di modifica allaalla Camera: questa, riferiscono più fonti di maggioranza, è l'su cui si ragiona a livello di gruppi parlamentari e di governo, nel tentativo di trovare una soluzione a un nodo politico su cui la posizione della Lega, decisa a riproporre la riduzione del, si scontra soprattutto con quella di Forza Italia, invece contraria a riproporre questa misura. I lavori in commissione Bilancio al Senato hanno preso il via ma entreranno comunque nel vivo probabilmente in serata: la nuova seduta è prevista per le 20, dopo l'Aula di Palazzo Madama.