Incidente in A4 a Bergamo, coda di 4 chilometri verso Milano

A4-Brescia.in A4 poco prima delle 9,30 di martedì 26 novembre.Lo schianto, che ha coinvolto un’auto, è avvenuto al chilometro 172, poche centinaia di metri dopo l’uscita per il casello diai piedi della Torre dei Venti.Il conducente, un 25enne, è stato soccorso in codice giallo: le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.Al momento Autostrade segnala unadi 4tra Seriate e Dalmine in direzione. Per gli automobilisti provenienti da Brescia è consigliato uscire a Seriate. Latra Seriate eSul posto i Vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica.