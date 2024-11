Amica.it - Il consiglio smart è quello di puntare sui contrasti un paio di scarpe bianche e ultra femminili

Leggi su Amica.it

Inutile negare che vestirsi di nero durante la stagione fredda è una cosa che accade molto spesso. Ed è anche vero che le ragioni sono tante e tutte validissime. È un colore elegante, senza tempo, snellente e protettivo, si abbina bene con tutto ed è quindi anche un ottimo investimento. Senza contare che si abbina alla perfezione con il mood un po’ gloomy dell’inverno. Esiste però un trucco facilissimo ma d’effetto per dare una svolta all’outfit senzasui colori e senza cambiare c’ò che si indossa. Stiamo parlando di abbinare look nero e. Al solito guardaroba total black, infatti, basta questo piccolo stratagemma per avere un aspetto completamente diverso.Sembra troppo semplice e invece è proprio qui che sta il bello.