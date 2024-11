Notizie.com - Gomme estive d’inverno: ecco perché non dovresti usarle MAI

Pericoli e sanzioni: un binomio da non sottovalutare quando si pensa alle ruote da utilizzare in inverno (al massimo usate le All Season).Utilizzare pneumatici estivi durante i mesi invernali può sembrare una scelta innocua per molti automobilisti, specialmente in quelle regioni del Nord Italia dove il cambio stagionale degli pneumatici è quasi una tradizione. Tuttavia, questa pratica nasconde insidie non trascurabili sia dal punto di vista della sicurezza che da quello legale. Infatti, la legge prevede multe salate per chi viene sorpreso senzainvernali o catene a bordo nei periodi e nelle zone dove ciò è obbligatorio. Le sanzioni possono arrivare fino a 335 euro e comportare anche la perdita di punti sulla patente.Cambiare pneumaticiè fondamentale:dovreste farlo subito – notizie.