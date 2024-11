Lanazione.it - Fra intelligenza artificiale e turismo. Le nuove frontiere dei viaggi alla Bto

La Toscana pensa aldel futuro, puntandoricerca di un equilibrio frae fattore umano. A questo tema sarà infatti dedicata la sedicesima edizione della Bto (Be Travel Onlife), in programma domani e giovedì 28 novembreStazione Leopolda di Firenze. Il titolo dell’evento sarà appunto "Balance: Ai confluence in travel" ovvero "Equilibrio, la confluenza dell’nelo", ma si parlerà anche dell’impatto dei cambiamenti climatici e di overtourism. A presentare l’edizione 2024 (promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze) sono stati, ieri, a Palazzo Strozzi Sacrati, nel capoluogo toscano, il presidente della Regione, Eugenio Giani; l’assessore a economia e, Leonardo Marras; il presidente della Camera di Commercio cittadina, Massimo Manetti; il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo; e il direttore scientifico di Bto2024, Francesco Tapinassi.