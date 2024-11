Lanazione.it - Fine settimana agrodolce per le giovanili nerazzurre

Pisa, 26 novembre 2024 - Unricco di emozioni per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, con risultati altalenanti che hanno visto alcune squadre distinguersi per prestazioni di grande livello e altre soccombere, nonostante l'impegno. Settore maschile: Primavera beffata, brillano Under 14 e Under 13 La squadra Primavera del Pisa ha vissuto una sconfitta amara, cadendo in casa contro il Benevento per 2-1. Dopo una gara combattuta, i giovani nerazzurri sono stati puniti nei minuti finali, lasciando l’amaro in bocca per un risultato che sembrava alla portata. Non è andata meglio all’Under 17, che ha perso di misura in una spettacolare sfida contro il Torino. Il match, terminato 4-3 per i granata, ha regalato momenti di grande intensità, con i nerazzurri che hanno sfiorato il pareggio fino all’ultimo.