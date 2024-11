Ilfattoquotidiano.it - “Faccio un passo indietro. Tocca la sfera personale e mette in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto”: Angelo Madonia su Ballando con le stelle

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

rompe il silenzio sui social dopo la clamorosa uscita da “con le” “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma”. Il ballerino è stato sostituito in corsa da Samuel Peron, che così torna in pompa magna in pista dopo essersi ritirato dallo show nel 2023 dopo 17 edizioni. Selvaggia Lucarelli in una ricostruzione sulla sua newsletter ha spiegato: “Si sente in gara con la fidanzata. Davuole uscire vincente (o perdente). Della Pellegrini non gliene frega nulla”.“Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo,- ha scritto– l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza,ndo lando innonme, machi mi è