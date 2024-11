Lapresse.it - Dl Fisco: verso modifiche a 2 per mille ai partiti, che cosa cambia

Potrebbere con il decreto Fiscale il 2 perai, con un emendamento riformulato dal governo, che riscrive due proposte sulla stessa materia inizialmente presentati dal Pd e Avs (che aumentavano il fondo di 3 milioni rispetto alla dotazione precedente), e che dovrebbe essere messo ai voti in commissione Bilancio in Senato. Il testoil meccanismo, che diventa simile a quello dell’8 per, e prevede di fatto un finanziamento aicon un aumento dei fondi, fino a 42,3 milioni nel 2025, rispetto all’attuale tetto di 25 milioni. Si passa dal 2 perdell’Irpef dei contribuenti che decidevano di destinare la loro quota ai, allo 0,2 pertotale: verrà assegnata anche la quota “inoptata”, divisa in proporzione aiin base alle scelte effettuate dai contribuenti.