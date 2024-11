Calciomercato.it - Disastro Psg: Donnarumma in panchina, ma il sostituto fa una papera

Leggi su Calciomercato.it

Colpo di scena a margine della serata di Champions. Luis Enrique ha sorpreso ancora lasciando Gianluigiinper la sfida decisiva contro il BayernÈ stata finora una stagione alquanto per Gigio, che ha recentemente raccolto un paio di bocciature pesanti da parte di Luis Enrique. Stasera per la gara contro il Bayern Monaco l’allenatore spagnolo ha infatti spedito per la seconda volta di fila l’estremo difensore italiano inPsg:in, ma ilfa una– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Ancora una volta una scelta tecnica pesante quella del tecnico del PSG che non sembra proprio amare il modo di giocare del campione azzurro. In particolare nel mirino di Luis Enrique ci sarebbe la necessità di proporre una elevata qualità di palleggio per il gioco dal basso.