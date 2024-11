Tvplay.it - Dal Napoli all’Inter, colpo bianconero di Marotta: Inzaghi esulta

L’Inter giocherà questa sera contro il Lipsia, ma prima bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.Dopo il successo di Verona, di fatto, l’Inter è stato per qualche ora in vetta alla classifica. Tuttavia, ilè tornato primo con la vittoria di domenica contro la Roma.Daldi(LaPresse) tvplay.itQuesto campionato, di fatto, si sta dimostrando molto equilibrato, considerando il fatto che insiemead un punto dalcapolista ci sono squadre come Atalanta, Lazio e Fiorentina. Mentre la Juve, visto il pari rimediato a San Siro contro il Milan, si è un attimino più distaccata, anche se ha solamente quattro punti di svantaggio dai partenopei.Archiviato l’ultimo turno di campionato, di fatto, l’Inter giocherà questa sera la partita di Champions League contro il Lipsia.