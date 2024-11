Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, è bufera sui social dopo la cacciata di Madonia

News tv. “con le”, èsuiladi– Alla vigilia della semifinale di “con le” è arrivato un clamoroso colpo di scena: l’addio di Angelo, storico volto del programma, maestro di danza in gara con Federica Pellegrini.lo scontro in diretta tv con la giurata Selvaggia Lucarelli, il neo compagno di Sonia Bruganelli dietro le quinte pare non abbia rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti de “La vita in diretta”. Tant’è che Alberto Matano ha parlato di clima teso. Poi ieri è arrivato il comunicato della produzione che annunciava la fine della collaborazione cone l’arrivo di un nuovo maestro (che oggi sappiamo essere Samuel Peron). Scelta che il web avrebbe mal digerito. (le foto) Leggi anche: “con le”, Samuel Peron commenta il suo rientro nel programmaLeggi anche: Samuel Peron lutto, il volto noto di “” ha perso la madre: l’annuncio in diretta“con le”, èsuiladiCome dicevamo nella serata di ieri è arrivata una nota della produzione di “con le”, in cui veniva svelato l’abbandono del maestro di Federica Pellegrini: “La produzione dicon le, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelonon proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso.