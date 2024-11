Attacco al potere – Olympus Has Fallen | dal cast ai sequel le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

alHas: dalai, lesulIl regista Antoine Fuqua si è negli anni distinto come uno dei più interessanti registi di thriller d’azione, spaziando però anche in generi diversi ma affini. Suoi sono noticome Training Day, Shooter, Brooklyn’s Finest, The Equalizer – Il vendicatore e I magnifici 7. A lui si deve inoltre il primo capitolo di una delle saghe catastrofiche di maggior successo degli ultimi anni. Si tratta dialHas(qui la recensione), che Fuqua ha portato sul grande schermo nel 2013. Primo di tre, all’interno di questo si mette in scena, come il titolo suggerisce, un attentato alla principale fonte delstatunitense: la Casa Bianca.Si tratta di unche ricorda per molti aspetti diversi dei capitoli della saga di Die Hard, una delle più note, acclamate e longeve di questo genere.