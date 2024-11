Quotidiano.net - Andrea Ceccherini e José Maria Aznar a confronto con 300 giovani

Firenze, 26 novembre 2024 - E’ stato Josè- già premier spagnolo per due volte - l’ospite di, Presidente di “Progetto Città”, in occasione di un appuntamento del ciclo d’incontri di “Progetto Città”, che si è tenuto a Firenze.hanno incontrato circa trecentoprovenienti dalle scuole superiori di tutta Italia e dialogato con loro, con la moderazione di Oliviero Bergamini, capo della redazione esteri del TG1 e già corrispondente dagli USA per la Rai. Tra i temi sul tavolo, l’Europa, i rapporti Europa-Usa anche alla luce della nuova presidenza Trump, il suo doppio mandato come primo ministro della Spagna e della ricetta della crescita spagnola sotto la sua presidenza. Infine non sono mancante domande del suo rapporto con l’Italia ed, in particolare, con Silvio Berlusconi, oltre che al suo attuale incarico nel board di Newscorp di Rupert Murdoch.