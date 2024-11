Ilfattoquotidiano.it - Violenza sulle donne, 98 donne uccise nel 2024: 51 ammazzate dai partner o dagli ex. Ecco i loro nomi e le loro storie

Dal primo gennaioal 17 novembre sono state98, almeno 84, secondo le indagini, alcune ancora in corso, in ambito familiare o affettivo. Di queste, 51 sono morte per mano delo dell’ex. Numeri sempre in aumento che, però, non sono solo numeri.La prima a morire è stata Rosa D’Ascenzo, uccisa a Capodanno, l’ultima, in ordine di tempo, è Aurora, la 13enne precipitata dal balconcino condominiale di un palazzo a Piacenza. L’ex fidanzato 15enne è iscritto nel registro degli indagati anche se continua a dichiararsi innocente, dicendo che la ragazzina si sarebbe tolta la vita.e ledelle.1 gennaio, Sant’Oreste (Roma) – Rosa D’Ascenzo, 70 anni, viene portata in ospedale a Civita Castellana (Viterbo) dal marito. I medici non possono far altro che constatare il decesso.