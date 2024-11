Lapresse.it - Violenza donne, Salvini: “No ipocrisie, inevitabile incidenza aggressori stranieri”

La “battaglia quotidiana contro lasulleche deve unire e aggregare tutti, senza bandiere o. A partire dal Codice Rosso, una legge voluta dalla Lega con Giulia Bongiorno che ha messo a disposizione un importante strumento a tutela delle vittime di violenze”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteoche pubblica un elenco di alcune vittime.“Difendere le ragazze significa però anche riconoscere l’e crescentedegli, un dato preoccupante che non sminuisce in alcun modo i casi italiani ma evidenzia le pericolose conseguenze di un’immigrazione incontrollata, spesso proveniente da Paesi che non condividono i principi e i valori occidentali. È dovere morale di tutti noi preservarli e difenderli a tutti i costi, per la sicurezza delledi oggi e di domani”, aggiunge.