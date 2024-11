Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 10:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione ancora molto sostenuto ilsulle strade di accesso alla capitale sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna ci sono in colonna mento della Bufalotta la Tiburtina e proseguendo dall’anagnina all’ardeatina altri file in carreggiata esterna dall’uscita Casilina è l’uscita via Tiburtina quindi lezione quindi della via Salaria code di 2 km risultato Urbano della A24-l’aquila-teramo da via Fiorentini alla tangenziale incolonnamenti sulla stessa tangenziale da lucida Per la via Nomentana allo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico è già San Lorenzo in viale Castrense in direzione San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente in via Antonio Pacinotti con coda all’altezza di via Portuense un altro incidente in via di Decima alla via Camillo Sabatiniin coda sullaFiumicino Dal Parco dei Medici al viadotto della Magliana ancora code sulla Pontina a partire da Spinaceto fino a Piazzale venticinque marzo 1957 97 per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito