Quifinanza.it - Taglio alle detrazioni fiscali dal 2025 per i più ricchi, nel mirino mutui e istruzione

La Manovra del governo Meloni ridisegna, a partire dal, il sistema delleper i redditi più alti. La stretta riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro e comporterà significative novità per diverse categorie di spesa. Lo scopo è quello di puntare a una maggiore progressività al fine di risparmiare risorse da reinvestire.Il nuovo meccanismo andrà a limitare fortemente i benefici per isulla prima casa, per l’dei figli e per le spese di manutenzione edilizia. Restano però escluse le spese sanitarie.I nuovi importiPer i contribuenti con redditi tra 75.000 e 100.000 euro, il tetto massimo dellevaria in base alla composizione del nucleo familiare. Le famiglie in cui ci sono più di due figli a carico potranno usufruire diannue per un massimo di 14.