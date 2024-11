Oasport.it - Speed skating, esordio convincente per l’Italia a Nagano: Ghiotto guida un gruppo di qualità

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario su una prima tappa di Coppa del Mondo dibrillante per la Nazionale italiana. Sull’M-Wave di(Giappone), la selezione del Bel Paeseta da Maurizio Marchetto era attesa, dopo aver fatto vedere ottime cose in avvicinamento all’appuntamento n.1 del massimo circuito internazionale. Ebbene, il responso sul ghiaccio nipponico è stato.Ad aprire le danze, da questo punto di vista, è stato Davide. Il campione vicentino, dopo aver realizzato a Inzell (Germania) il record del mondo ufficioso nei 10000 metri, era tra gli osservati speciali nei 5000 metri e, vista l’assenza dell’olandese Patrick Roest (postumi dell’estrazione del dente del giudizio), ha saputo far valere la propria superiorità.Il trentenne nostrano ha stabilito il nuovo record dell’oval giapponese con il crono di 6:12.