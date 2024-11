Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne “scatena” inseguimento di polizia e carabinieri per 60 chilometri: l’auto era rubata

Una notte di tensione con un ragazzino che ha guidato anche a fari spenti su un’auto rubato. Non è finita tragicamente come a Milano, ma la folle corsa è terminata contro un guardrail. A unundistradale eper 60tra lodigiano, piacentino e milanese e poi si schianta a bordo di un’auto. È successo domenica notte Il 16enne viaggiava a bordo di una Ford Kacon un coetaneo e un diciottenne quando, all’altezza di Codogno (Lodi), lo hanno intercettato i.Iniziato l’, il minore al volante non si è fermato. Ha accelerato e raggiunto Piacenza dove ha presostrada e, seminando il panico, per un tratto anche a fari spenti, è arrivato alla barriera di Melegnano. Prima della barriera, ha imboccato la tangenziale Est.