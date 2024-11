.com - Promozione / Fermignanese, Vismara e Jesina: in testa alla classifica tanto equilibrio

Leggi su .com

Perdono le formazioni di Pazzaglia e Omiccioli. Quella di Fulgini, l’unica ancora imbattuta, segna tre gol ad Appignano e sorprende tutti. Anche Marina e Tavullia Valfoglia fanno sul serio. Mercoledì la sentenza a Roma, ultimo grado di giudizio, sul ricorso dellache chiede di essere ammessa in EccellenzaVALLESINA, 25 novembre 2024 –Girone A che sorpresa!Perdono contemporanemaente Ferminanese e. Per la squadra di Pazzaglia è il secondo capitombolo di stagione (il primo fu in casa del), per quella di Omiccioli è stata la prima volta in. Gabicce Gradara –Merito del Tavullia Valfoglia e del Gabicce Gradara.Ilresta l’unica squadra imbattuta del Girone A dellaMarche.L’altra che ancora non aveva mai perso, la, è uscita con le ossa rotte da Gabicce complice un errore sul finale del portiere Under Gasparoni.