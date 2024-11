Più dati e più aggiornati più campagne rivolte ai maschi più investimenti sull’educazione | le battaglie culturali contro la violenza di genere – L’intervista

Leggi su Open.online

Fisica, sessuale, psicologica, economica e poi digitale. Sono le forme dienunciate dalla Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia nel 2013). Nel 2023 in Italia, stando al report della polizia di stato, le richieste di aiuto e intervento per episodi di “domestica o di” subita dalle donne sono state 13.793. Nel 61,5% dei casi l’autore risulta legato alla vittima da una relazione di tipo sentimentale, attuale o passata. In due casi su cinque, sono presenti anche minori coabitanti. In aumento «i casi di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali», si legge nel rapporto del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale diffuso in occasione della Giornatalasulle donne. Nei primi sei mesi del 2024 c’è stata una crescita del 6% degli atti persecutori (reato che colpisce le donne nel 74% dei casi) e del 15% dei maltrattamentifamiliari e conviventi (che interessano le donne nell’81% dei casi).