Lettera43.it - Pino Daniele, morto il fratello maggiore Carmine: aveva 66 anni

del cantautore napoletano66ed era ricoverato a Bari. Secondo quanto riporta Il Mattino, sono state fatali alcune complicazioni dopo un trapianto al cuore per problemi cardiaci, cheno causato il decesso del cantautore a quasi 60nel 2015 e dell’altro, Salvatore, seidopo. Era noto anche con il soprannome di O Giò, come amavano chiamarlo il, che glidedicato il brano I Got the Blues. «O Giò che voglia ‘e te vedè, me manca assaje ‘na compagnia, mo nun sò buono cchiù a parlà e nun conchiure ma I got the blues, I got the blues on me», sono i primi versi della strofa iniziale. Nel 2016,si era reso protagonista di una polemica in seguito all’intitolazione di un vicoletto alnei pressi di Santa Maria la Nova: «Mioha portato la cultura napoletana nel mondo, meritava una piazza».