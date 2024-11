361magazine.com - Omicidio Cecchettin: chiesto l’ergastolo per Turetta

dal pmÈ stato rioggi, 25 novembre,per Filippo, reo di aver ucciso la ex compagna Giulia, uccisa lo scorso 11 novembre 2023.A fare la richiesta il pm di Venezia Andrea Petroni, dopo la requisitoria del processo per l’, davanti alla Corte d’Assise.È stata ricostruita dal pm la cronologia di fatti e quanto accaduto. Si è sottolineato anche comespesso non sia stato onesto e come fosse stato educato per evitare quanto accaduto.“In questa carte non ci sono riflessioni sul femminicidio e sulla Giornata contro la violenza sulle donne. In questa sede non le riteniamo opportune”, ha detto il pm di Venezia Andrea Petroni.Leggi anche:Tramontano: Impagnatiello condannato alPer il pm “qui si parla di un’indagine condotta con la massima prudenza, con capi d’accusa che sono gli stessi da inizio indagine, perché non è cambiato nulla.