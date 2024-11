Terzotemponapoli.com - Napoli targato Conte: concretezza ed organizzazione.

Ilannata 2024/2025 ha fatto sua la filosofia del suo condottiero salentino. Granitico in fase difensiva, spietato in quella offensiva. Il tutto dando costantemente l’impressione di enormi margini di miglioramento, in particolar modo quando avremo, probabilmente dopo la sosta natalizia, la miglior condizione possibile per alcuni giocatori, vedi Lukaku, McTominay e Kvara, e perché no, qualche rinforzo dal mercato. Senza coppe, e con tanta cattiveria agonistica in corpo, questa squadra sembra proiettata verso un futuro roseo, con una lungimirante programmazione che segnerà, step by step, il futuro di questa società e, soprattutto, la felicità della tifoseria.Libero ammette: “Ilnon è sempre bello ma è dannatamente efficace, è da Scudetto!”Foto al campionato di Serie A su Libero.