Lapresse.it - Medioriente, Khamenei: “Deve essere emessa condanna a morte per Netanyahu”

Secondo la Guida suprema dell’Iran, Ali, “e le autorità israeliane dovrebberogiustiziati per crimini di guerra. Il recente mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro il premier israeliano e l’ex ministro della Difesa non è sufficiente”. Intanto fonti del governo israeliano hanno detto alla tv pubblica Kan che l’accordo per la tregua in Libano “è chiuso”. Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato l’arresto dei tre presunti assassini di Zvi Kogan, un rabbino israelo-moldavo scomparso da giovedì.: “per” “lapere i leader criminali di questo regime”. Lo ha detto la Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali, come riporta l’agenzia Irna.