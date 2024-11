Corrieretoscano.it - Lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 73 anni Torello Latini

FIRENZE –nelfiorentina e toscana. Era l’oste di tutti, dall’operaio all’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton che è stato tra i suoi ospiti. È, a 73. “L’enogastronomia fiorentina e non solo fiorentina perde uno dei suoi interpreti più illustri”, commenta la vice presidenteToscana ed assessora all’agricoltura ed agroalimentare Stefania Saccardi., storico patrontrattoria di via de’ Palchetti a due passi da Santa Maria Novella era uno dei rebistecca alla fiorentina e un figlio d’arte: la fiaschetteria fu fondata infatti nel 1914 dal babbo, Narciso, che poi l’ha gestita assieme alla moglie cuoca Maria. Anche il fratello di, Giov(scomparso nel 2022), era ristoratore“Firenze – prosegue Saccardi – perde una figura che ha segnato la storia di questa città, non solo dal punto di vista enogastronomico.