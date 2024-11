Gaeta.it - Luminosità e Consapevolezza: La Nuvola si Illumina per Combattere la Violenza contro le Donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellale, si intensificano le iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’uguaglianza e della sicurezza del genere femminile. EUR Spa partecipa attivamente a questo dibattito sociale e politico, accendendo i riflettori su un problema che colpisce ogni aspetto della società. L’zione della, progettata architettonicamente da Massimiliano Fuksas e simbolo della modernità romana, rappresenta un gesto forteladi genere.Ladi Arancione: Un Messaggio di UguaglianzaDalle 17 fino a tarda notte, Lasarà avvolta da un’intensa luce arancione. Questa scelta cromatica non è casuale; l’arancione è universalmente riconosciuto come il colore che rappresenta la lottalasulle