LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese ribalta tutto, posizione di vantaggio dopo tre ore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:11 Quasi lapidario il commento di Daniel Naroditsky su chess.com: “di spazio: chi ce l’ha?di tempo: chi ce l’ha?”.13:09 Situazione di tempo: 29’51”, meno di 23?. Mancano 17 mosse al controllo della 40a.13:08 23. Tc2 Tc4gioca sostanzialmente l’unica umanamente pensabile in questo caso,gli risponde velocissimo mettendo ancora altra pressione con la Torre.13:06 Eccola!ha trovato 22. Ag5! E adesso percominciano a essere guai, guai seri.13:05 Lacriticissima.22.Qe1? bylooks like the first serious mistake of the match —has 22.Bg5! #pic.twitter.com/nttSg32AT5— chess24 (@chess24com) November 25,13:03 Attenzione, difficoltà per! L’indiano sembra particolarmente confuso, molto passiva 22.