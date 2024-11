Ilgiorno.it - Letture, concerti, spettacoli teatrali: iniziative a raffica in una giornata speciale

La Brianza si mobilità contro al violenza di genere. Tanti gli appuntamenti che da oggi e per tutta la settimana spingeranno le comunità ad approfondire un tema che non può lasciare indifferenti e che coinvolge tutte: dalle adolescenti alle nonne. A Oreno, stasera, alle 21, la performance progetto artistico di Carlo Maria Corbetta con Roberto Motta e Tina Tripodo,a cura di un gruppo di donne alle 21, alla Sorgente (piazza San Michele 5, ingresso gratuito con prenotazione consigliata [email protected] ). A Vimercate, alle 21, all’Auditorium della biblioteca si terrà lo spettacolo “Yussef, terra bruna di Galilea“ a cura di Teatro dell’Aleph (ingresso libero). Ad Arcore, venerdì, in biblioteca, alle 21, andrà in scena “Io sono qui, la monaca di Monza“, lo spettacolo teatrale con Lilli Valcepina ispirato all’opera di Alessandro Manzoni, agli atti del processo e ad altri autori (Ingresso gratuito, informazioni allo 039.